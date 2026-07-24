Die in New York geborene und in Berlin lebende Künstlerin Sorvina hat es mit nur einer veröffentlichten EP im ersten Jahr ihrer Solokarriere schon zu wichtigen Festivals wie wie dem Reeperbahn Festival (Anchor Nominee), Fusion, Sziget und Shambalaist geschafft. Ihre mitreißende Musik liegt an der Schnittstelle zwischen Jazz-Rap, Neo-Soul und alternativem Hip-Hop. Selbstfndung, Queerness, Heilung und Freude – jeder ihrer Songs erzählt eine besondere und bewegte Geschichte.

Das Konzert am 28.7. auf dem Rathausplatz beginnt um 21 Uhr.

https://www.sorvina.org/