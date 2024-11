Baumpflanzaktion im Paderborner Haxtergrund

Im Rahmen der Stadtradeln-Kampagne 2024 wurden durch die Naturfreunde Richard Hesse-Stiftung Baumspenden für die im Kreis Paderborn geradelten Gesamtkilometer ausgelobt. Ein Teil der dadurch erradelten Bäume wird am Donnerstag, 28. November 2024, von 14 bis 16 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Pflanzaktion im Paderborner Haxtergrund in die Erde gebracht.

Groß und Klein sind herzlich eingeladen, bei der Aktion mit anzupacken und die Setzlinge in die Erde zu bringen. Die Pflanzung erfolgt unter fachkundiger Anleitung der Mitarbeitenden des Gemeindeforstamtsverbandes. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl auf 150 Personen begrenzt. Die Anmeldung ist bis zum 22.11.2024 per E-Mail an wirtschaftundtourismus@kreis-paderborn.de möglich.