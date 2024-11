Paderborn 1250

2027 steht in Paderborn ein besonderes Jubiläum an: Die Stadt wird 1250 Jahre alt. Mit einer Reihe von Veranstaltungen und Aktionen möchte die Stadt Paderborn dies gemeinsam mit den Bürger*innen gebührend feiern. Um über die ersten Planungen zu informieren und sich mit allen Interessierten über mögliche Aktionen und Veranstaltungsformate auszutauschen, lädt das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing am Mittwoch, 20. November 2024, um 18 Uhr in das Forum St. Liborius ein. Anregungen und Ideen sind ausdrücklich erwünscht: Alle Bürger*innen sind dazu eingeladen, sich auf vielfältige Weise mit Paderborn, seiner Geschichte und seiner Zukunft zu beschäftigen und das Stadtjubiläum aktiv mitzugestalten. Ziel ist es, gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm für die gesamte Stadtgesellschaft auf die Beine zu stellen.

Mit der Informationsveranstaltung fällt der Startschuss für die Bürgerbeteiligung. Wer seine Ideen und Anregungen zum Jubiläum bereits jetzt beisteuern möchte, kann einfach eine E-Mail an stadtjubilaeum@paderborn.de schreiben. Noch in diesem Jahr wird es außerdem eine Online-Befragung auf www.paderborn.de geben, über die die Stadt Paderborn in Kürze noch einmal genauer informieren wird.