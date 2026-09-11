Baustellenführungen Zukunftsquartier

Seit Februar sind die Rückbauarbeiten auf dem ehemaligen Kasernengelände im Gange: die Bagger rollen und die ersten Gebäude haben schon Platz gemacht für das Paderborner Zukunftsquartier. Nach großem Interesse an den ersten Baustellenführungen im Mai gibt es nun erneut für alle interessierten Bürger*innen die Möglichkeit, die Entstehung des Zukunftsquartiers vor Ort mitzuerleben. Termine für die nächsten Führungen sind Dienstag, 29.09.2026 und Mittwoch, 30.09.2026 jeweils um 17.30 Uhr. Die Führungen dauern etwa 90 Minuten, Voraussetzung ist das Tragen von festem Schuhwerk. Da die Teilnahmezahl jeweils begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an konversion@paderborn.de erforderlich.

Mit dem Rückbau alter Strukturen wird der Grundstein für die Entwicklung von Neuem gelegt. Hier entsteht ein lebendiger Stadtteil, der innovative Impulse setzt und maßgeblich dazu beiträgt, Paderborn langfristig als attraktiven und leistungsfähigen Standort für Menschen, Wissenschaft und Wirtschaft weiterzuentwickeln. Der Rückbau der Gebäude und versiegelten Flächen erfolgt in zwei Bauabschnitten über mehrere Jahre. Gestartet wurde mit dem ersten Bauabschnitt im südwestlichen Teil des Geländes – vom Berliner Ring aus ist bereits der Abbruch von Gebäuden sichtbar.

Alle Informationen zu den Baustellenführungen sind auch unter www.paderborner-konversion.de/veranstaltungen zu finden.