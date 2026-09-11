Tommy & Hope – das sind Tommy Goerke und seine Gitarre „Hope“. Als Singer-Songwriter bewegt sich der Paderborner Musiker mit seinen deutschsprachigen Songs zwischen Blues, Akustikrock und klassischem Liedermacher-Sound. Seine Texte greifen scheinbar Alltägliches auf und betrachten es mal humorvoll, mal ernst und immer mit klarer Sprache. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Coversongs bekannter Künstler.

Das Konzert am 16.9. im Restaurant KAWAII im Modehaius Klingenthal beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

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