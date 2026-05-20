BILDSTÖRUNG 2026

Das Festival BILDSTÖRUNG in Detmold bespielt öffentliche und halböffentliche Räume des urbanen Alltags und schafft Begegnungen zwischen zeitgenössischer Kunst und einem Publikum, was sich durch Offenheit und kritische Neugier auszeichnet. Vom 22. bis 25. Mai 2026 präsentiert die BILDSTÖRUNG eine Vielfalt darstellender und performativer Formate: Tanz, Theater und Performance, neuem Zirkus, Audio-Walks sowie partizipative Projekte, ausschließlich im öffentlichen Raum. 23 internationale Kompanien mit rund 100 Künstler:innen bespielen vier Tage lang vertraute und weniger bekannte Orte im unmittelbaren Kontext gelebter Stadtöffentlichkeit.

BILDSTÖRUNG adressiert ein Publikum, das bereit ist, sich auf künstlerische Positionen einzulassen, die irritieren, überraschen und neu kontextualisieren. Partizipative Formate schaffen Raum für aktive Teilhabe und kreative Begegnung zwischen Publikum und Künstler:innen. Der öffentliche Raum als Bühne ist dabei programmatisches Prinzip: Er bringt zeitgenössische Kunstformen dorthin, wo sie selten zu erleben sind, abseits der Metropolen und großen Kulturzentren, niedrigschwellig, fast ausnahmslos eintrittsfrei und eingebettet in den Alltag der Stadt. BILDSTÖRUNG versteht Kunst nicht als exklusives Angebot, sondern als offenes Angebot an alle, ein Ort der Lebendigkeit, der Kreativität und der Begegnung.

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