Der Pfingstspaziergang mit kulturellen Höhepunkten hat in Paderborn Tradition. Bereits zum 13. Mal findet am 24. Mai die Pader-Kultour 2026 statt. Zwischen 14 und 19 Uhr bieten über 30 Künstler:innen an 21 Standorten im Grünen entlang der Pader ein buntes Programm mit Straßentheater, Musik, Kunst, Workshops und vieles mehr an.

Startpunkt der Pader-Kultour ist der Platz vor der Stadtbibliothek, wo ab 13 Uhr das Projekt „Stadt.Mensch.Fluss“ über das kürzlich verliehene Europäische Kulturerbe-Siegel informiert. Dazu gibt es ein künstlerisches Wassercafé sowie exklusive Gästeführungen (14 und 16 Uhr) durch die neue Kulturerbestätte in der Innenstadt. Im Bereich der Paderwiesen finden ein Kunstmarkt, eine Fotoausstellung – organisiert vom Paderborner Fotografie-Netzwerk Cheezze – und Graffiti Aktionen statt. Weitere Höhepunkte entlang der Strecke bis nach Schloß Neuhaus sind die Piratenshow „Klar zum Entern“ am Padersee, die Straßentheater-Show des holländischen Künstler-Duos Upside-Down am Spielplatz Fürstenallee und die Trapez-Show von Omnivolant auf dem Bolzplatz Schloß Neuhaus. Im Schlosspark sind mit dem Ensemble Kroft, der französischen Gruppe WirWar und dem Musiker Lennart Tecklenburg weitere Highlights zu finden.

Diverse Streetfood Geschäfte bieten Snacks und Getränke auf dem Platz vor der Stadtbibliothek, an den Paderwiesen, am Spielplatz Fürstenweg, im grünen Klassenzimmer und in Schloß Neuhaus an, wo jeweils auch behindertengerechte WCs bereitstehen. Mit dem kostenlosen Shuttlebus – präsentiert vom Padersprinter – können Besucher der Pader-Kultour an fünf Haltestellen unbegrenzt ein- und wieder aussteigen.

Die Pader-Kultour wird unterstützt durch die Stadtwerke Paderborn sowie das Kultursekretariat Gütersloh mit Mitteln des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Kulturamt kooperiert mit der Stadtbibliothek Paderborn und der Schloss- und Lippesee Gesellschaft. Carolinen Brunnen stellt den berühmten Carolinen-Colani-Truck im Marstall aus.

Alle künstlerischen Angebote kosten keinen Eintritt und sollen Jung und Alt eine bunte Vielfalt der Paderborner Kulturszene näherbringen. Engagiert sind auch Kulturschaffende aus Belgien, Holland und Frankreich. Die Museen im Schlosspark haben am Veranstaltungstag bei freiem Eintritt geöffnet. (Foto: 15ft6)

Alle Informationen zur Pader-Kultour 2026 finden Sie in der Webapp https://kulturamt-paderborn.lineupr.com/pader-kultour-2026 und auf der Webseite https://www.paderborn.de/pader-kultour