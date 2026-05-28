ciacconna clox: Kleine Geschichten

Lew Tolstoi hat ein paar zauberhafte Miniaturerzählungen für Kinder geschrieben, die in wenigen Zeilen auf humorvolle und ergreifende Weise grundlegende Themen des Daseins berühren: Verbindung, Verantwortung, Liebe, aber auch Einsamkeit, Schmerz und Tod.

ciacconna clox erweckt die Kürzestgeschichten mit den einfachsten Mitteln des Theaters zum Leben. Mit elementaren Dingen wie Stroh, Wolle, Erde und einem Brotteig agieren die Tänzerin Anna Städler und die Schauspielerin Katja Rogner. Mit Musik und Humor verkörpern sie die Figuren – Kinder, eine Großmutter, sogar eine Hündin und einen Vogel – und tauchen ein in deren scheinbar kleine Geschichten.

Dauer: 45 Minuten, keine Pause

Eintritt: 7 EUR. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Die Aufführung am 31.5. in der Paderhalle beginnt um 16 Uhr.

www.ciacconnaclox.de