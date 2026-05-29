Die Bühne ist bereit für einen literarischen Wettstreit der Extraklasse: Die Paderborner Stadtmeisterschaft im Poetry Slam kehrt zurück und verspricht drei unvergessliche Abende voller kreativer Brillanz und mitreißender Performances.

Unter der Schirmherrschaft des Kultslam e.V. findet die Stadtmeisterschaft in diesem Jahr in Form von zwei Halbfinalen und einem großen Finale statt. Die Halbfinale werden am 2. Juni im Sputnik und am 3. Juni in der Stadtbibliothek ausgetragen. Dort werden die Teilnehmer:innen ihre literarischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, um sich einen Platz im Finale zu sichern.

Das große Finale findet schließlich am 12. Juni im Studio des Theaters Paderborn statt. Dort werden die besten Poet:innen aus den Halbfinalen gegeneinander antreten.

Die Termine:

02. Juni, 19.30 Uhr, Sputnik

03. Juni, 19.30 Uhr, Stadtbibliothek

12. Juni, 19.30 Uhr, Theater Paderborn (Studio)

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