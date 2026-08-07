Claudia Warnecke scheidet aus

Die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke hat sich entschieden, ihr Amt bei der Stadtverwaltung Paderborn aus privaten Gründen Ende Oktober aufzugeben. Dies teilte sie Bürgermeister Stefan-Oliver Strate jetzt mit.

Als Mitglied des Verwaltungsvorstands ist Claudia Warnecke verantwortlich für die Arbeit von sieben verschiedenen Ämtern aus dem technischen Bereich. Dazu gehören die Zentrale Vergabestelle/ Referat für Städtebauförderung, das Stadtplanungsamt, das Amt für Geoinformation, das Bauordnungsamt, das Straßen- und Brückenbauamt, das Amt für Umweltschutz und Grünflächen sowie die Paderborner Feuerwehr.

Im April 2011 übernahm Claudia Warnecke das Amt der Technischen Beigeordneten bei der Stadtverwaltung Paderborn. Nach Ablauf ihrer ersten Amtszeit wurde sie mit großer Mehrheit des Rates im November 2018 für weitere acht Jahre wiedergewählt.

Innerhalb ihrer Amtszeiten initiierte Claudia Warnecke eine Vielzahl von stadtbildprägenden Projekten. Dazu gehörten die Neugestaltung des Dom- und Marktplatzes und die Aufwertung der Flusslandschaft Pader, die mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet wurde. Auch die Revitalisierung der Königsplätze mit der Ansiedlung des REWE-Marktes, der Neubau einer zentralen Omnibushaltestelle sowie die Entwicklung der Konversionsflächen im Bereich des Alanbrooke- und Zukunftsquartiers lagen in ihrer Verantwortung. Außerdem qualifizierte sich die Stadt Paderborn unter der Führung von Claudia Warnecke als Mitglied für die Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundliche Städte und Gemeinden NRW, für den European Energy Award in Gold und übernahm die Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV. Sie war als Verantwortliche an der erfolgreichen Bewerbung Paderborns mit der Flusslandschaft Paderborn für das Europäische Kulturerbesiegel maßgeblich beteiligt.

Nach dem Studium der Diplom-Geographie in Trier und München arbeitete Claudia Warnecke in verschiedenen Ingenieurbüros in München sowie in der Stadtverwaltung Bielefeld, wo sie zuletzt als stellvertretende Leiterin des Bauamtes tätig war.

„Claudia Warnecke hat mit großer Fachexpertise und hohem Engagement ihr Dezernat geleitet und viel für die Stadt Paderborn bewegt, wofür ich ihr auch persönlich sehr danke“, betont Bürgermeister Stefan-Oliver Strate. Sie habe eine Vielzahl wichtiger Projekte, wie die Konversion der ehemaligen Kasernenflächen, repräsentative Städtebau- und Straßenverkehrsprojekte vorangetrieben und damit maßgeblich an der Zukunft Paderborns mitgearbeitet.

Zunächst wird Bürgermeister Stefan-Oliver Strate die Leitung des technischen Dezernats übernehmen. Hierzu hat es bereits Abstimmungsgespräche mit den Amtsleitungen gegeben, die ihn intensiv fachlich unterstützen werden.