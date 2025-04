Computer-Grundlagen für den Job lernen

Ein Jobwechsel oder Wiedereinstieg in einen Büro-Job fällt vor allem dann nicht leicht, wenn man zuvor nur wenig Kontakt mit den typischen Computeranwendungen hatte. Der vhs-Kurs „IT fürs Büro – Wissen für den Job!“ widmet sich den am häufigsten verwendeten Programmen im Büro und legt damit eine gute Wissensbasis für einen selbstbewussten Jobeinstieg. Am Beispiel eines Geschäftsbriefes nach DIN-Norm erlernt man den Umgang mit dem Textverarbeitungsprogramm MS Word. Danach geht es um das Tabellenkalkulationsprogramm MS Excel und wie die dort verwendeten Tabellen funktionieren. Zum Schluss widmet sich der Kurs noch dem E-Mailprogramm MS Outlook, mit dem nicht nur E-Mails geschrieben werden können, sondern auch eine Menge Büroorganisation bewältigt werden kann. Der Kurs beginnt am 28. April und läuft montags jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr.

Anmeldungen sind telefonisch unter 05251/8814300 oder online über die Webseite www.vhs-paderborn.de möglich.