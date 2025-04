Es fliegen die Funken, die Bienchen summen und der Backofen glüht: Am Sonntag, 13. April, lädt der Familientag „Et labora! Handwerk im Kloster“ von 11 bis 17 Uhr zu einer besonderen Rallye über das weitläufige Gelände des ehemaligen Klosters Dalheim ein. 15 Gewerke lassen auf dem weitläufigen Gelände des ehemaligen Klosters Dalheim historische Handwerkskunst von der Bäckerei bis zur Weberei lebendig werden. Familien gehen gemeinsam auf Entdeckertour über das Klostergelände und schauen den Handwerkerinnen und Handwerkern in Bäckerei, Brennerei, Gärtnerei, Imkerei, Korbflechterei, Schäferei, Schmiede, Schreinerei, Stellmacherei und Weberei bei ihrer Arbeit über die Schulter. Bei einem Mitmach-Programm werden Kinder an insgesamt zwölf Stationen selbst aktiv.

Für schlechtes Wetter hat das Museum eine Regenvariante vorbereitet.

Eintrittspreise: 7,- Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre) und LWL-MuseumsCard+LVR-Museumskarte Eintritt frei. Beim Mitmach-Programm fallen Materialkosten in Höhe von 7,- Euro an.

www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org/de/

(Foto: A. Buterus)