Wenn Bruder Phillipp den Kochlöffel schwingt, Schwester Andrea Weine probieren lässt und Pater Gerhard sein Kräuterwissen teilt, dann ist im ehemaligen Kloster Dalheim wieder Zeit für Europas größten Klostermarkt. Am 29. und 30. August bieten Ordensbrüder und -schwestern aus rund 50 Abteien, Stiften und Klöstern ihre Waren auf dem Gelände des Klosters Dalheim an und zeigen, was in ihren Küchen, Kellern und Werkstätten an wertvollen Produkten entsteht. Das Angebot ist ebenso vielfältig wie die vertretenen Ordensgemeinschaften aus Österreich, Tschechien, Frankreich, Polen und dem gesamten Bundesgebiet. Ganz in der Tradition der Klöster stehen ihre Erzeugnisse für achtsame Herstellung, außergewöhnliche Qualität, Reinheit und Naturnähe. Ein umfangreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie rundet den Marktbesuch ab.

Bitte beachten Sie: Am Klostermarkt ist kein freier Zugang zum Klosterwirtshaus möglich. (Foto: Besim Mazhiqi)

Weitere Informationen unter www.dalheimer-klostermarkt.lwl.org