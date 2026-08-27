Sommerzeit ist Ferienzeit! Am letzten NRW-Sommerferien-Sonntag, dem 30. August 2026, findet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr das Radio Hochstift-Ferienfinale im Ahorn-Sportpark statt. Zum 13. Mal wird der ganzen Familie auf dem 100.000 qm großen Sportpark-Gelände ein buntes Aktions-, Mitmach- und Showprogramm geboten. Ob Ballspiele, Geschicklichkeitsparcours oder spannende Mitmachstationen, die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf viele Gelegenheiten freuen, verschiedene Sportarten spielerisch kennenzulernen und einfach mal auszuprobieren. Große Hüpfburgen wie die spektakuläre Piraten Hindernisbahn und zahlreiche Angebote der Paderborner Sportvereine und Kooperationspartner laden somit zum Toben, Spielen und Hüpfen ein. Die Angebote können wieder kostenlos genutzt werden. Musikalischer Programm-Höhepunkt ist um 15.30 Uhr der Auftritt von KrAWAllo auf der Radio Hochstift-Bühne.

In Zusammenarbeit mit den Partnern Radio Hochstift, der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter und den Stadtwerken Paderborn veranstaltet der Ahorn Sport- und Freizeit-Club e. V. das Ferienfinale.

Der Eintritt zum Radio Hochstift-Ferienfinale ist frei. (Foto: Besim Mazhiqi)

https://www.radiohochstift.de/aktionen/ferienfinale.html

https://www.ahorn-sportpark.de/