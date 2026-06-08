Unter dem Motto „Regeln und Brüche“ wird es bei der 26. Spielzeit des renommierten Theater- und Musikfestivals „Dalheimer Sommer“ im besten Sinne spannungsreich. In Korrespondenz zur aktuellen Sonderausstellung „Die Macht der Regeln! Zwischen Freiheit und Kontrolle“ präsentiert der Intendant Harald Schwaiger vom 12. bis 28. Juni sieben Veranstaltungen zwischen Tradition, Innovation und so mancher Überraschung.

Mit dabei sind eine schauspielerische Eigenproduktion, Musik für Kinder und Erwachsene und natürlich auch ein Picknick-Konzert im Konventgarten. Auf dem Programm stehen unter anderem Yasmina Rezas Erfolgskomödie „Kunst“, ein Wiedersehen mit TV-Star Natalia Wörner (Foto: Mathias Bothor), Black Music im Neuen Schafstall und eine Klangfusion in der Klosterkirche. Freuen Sie sich auf schwarzen Humor, mitreißende Beats, intellektuelles Vergnügen und prominente Gesichter.

Karten und weitere Informationen unter www.dalheimer-sommer.lwl.org