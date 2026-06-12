Die Geschwister Natalia, Sebastián und Sergio Castrillón unternehmen als Senase Trio (Foto: Sami Mannerheimo) eine faszinierende Klangreise. Sie wurden in Sichtweite des Vulkans Nevado del Ruiz in Manizales geboren, einer Stadt in Zentralkolumbien, die berühmt für den Kaffeeanbau ist. Inspiriert von globalen Klanglandschaften klassischer und improvisierter Musik spielen sie gemeinsam entwickelte Originalkompositionen mit Elementen des lateinamerikanischen Folk: das Traditionelle trifft auf das Experimentelle!

Sergio Castrillón – Präpariertes Cello, Gesang

Natalia Castrillón – Kolumbianische Folk-Hebelharfe, Gesang

Sebastián Castrillón – Cello

Gefördert vom Kultursekretariat NRW

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst. „Pay what you want.“

Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert am 14.6. im Audienzsaal des Residenzmuseums beginnt um 18 Uhr.

www.klangkosmos-nrw.de