Das Januar-HEFT ist da

Auf dem Titel seht ihr das Quintessence Saxophone Quintet (Foto: Harald Morsch), das am 11. Januar sein brandneues Programm »A Cinematic Suite« in der Paderhalle präsentieren wird. Ebenfalls am 11. Januar eröffnet das HNF unter dem Titel »Quantencomputer – Superrechner der nächsten Generation« seinen neuen Ausstellungsbereich. In Schloß Neuhaus starten gleich drei neue Ausstellungen: die Naturfotoausstellung »Glanzlichter 2024« im Naturkundemuseum sowie die Doppelausstellung »Ein Gespräch über Bäume …« und »… und auch die Blumen« in der Städtischen Galerie in der Reithalle und dem Kunstmuseum. Im Theater Paderborn sind zwei neue Produktionen zu erleben: »Die Verwandlung« und »Warten auf Godot«. Musikfans dürfen sich u.a. auf Latin Jazz mit Los Pipos (17.1.), Balkan Klezmer mit Almir Meskovic und Daniel Lazar (19.1.) sowie Poesie-Pop mit milou & flint (25.1.) freuen. Wir wünschen allen einen wunderbaren Start ins neue Kulturjahr.