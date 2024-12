Mit Strauss und Brauss

Mit dem Jahr 2025 steht auch der 200. Geburtstag von Johann Strauss vor der Tür. Auch die städtischen Neujahrskonzerte am 2.1. in der Paderhalle gratulieren dem Wiener Walzerkönig. Beim Programm der Nordwestdeutschen Philharmonie stehen den traditionellen Stücken aus Wien einige amerikanische Filmmusik-Hits gegenüber, darunter „Peter Gunn“ von Henry Mancini und „Bei Anruf Mord“ von Dimitri Tiomkin, außerdem Leroy Andersons „The Typewriter“ und der „Mexican Hat Dance“ von Jesús González Rubio.

Eva Hartovà, Sopran; Johannes Klumpp, Leitung und Moderation

Eintrittspreise zwischen 38 und 11 Euro. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert beginnt un 19.30 Uhr.