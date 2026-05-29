Das Juni-HEFT ist da

Zu den Highlights des Monats zählen u.a. das Theater- und Musikfestival „Dalheimer Sommer“ vom 12. bis 28.6., der Theaterball am 20.6. im Theater Paderborn unter dem Motto „Die Goldenen Zwanziger“, die Festwoche „Kunst & Spiel Hinter Höfen“ der Interessengemeinschaft dasRiemeke.de e.V. vom 22. bis 28.6. und „Paradising – Heute nur Gutes“ – ein Event des Ev. Kirchenkreises Paderborn mit positiven Nachrichten, guter Musik und schönen Geschichten am 26.6. in den Paderwiesen. Auf dem Titel seht ihr das Senase Trio, das ihr am 14. Juni im Audienzsaal des Residenzmuseums Schloß Neuhaus erleben könnt. Was immer ihr im Juni unternehmt – wir wünschen euch viel Vergnügen.