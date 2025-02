Das März-HEFT ist da!

Der März steht im Zeichen zweier Events, die eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelveranstaltungen bereithalten: die 43. Paderborner Puppenspielwochen und die Aktionswochen gegen Rassismus. Die Puppenspielwochen vom 14. bis 28. März bieten Programme für alle Altersgruppen: Sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche und Kinder ist etwas dabei. Es spielen Figurentheater aus Berlin, Bielefeld, Bremen, Frankfurt (Oder), Halle (Saale), Hannover und dem deutschsprachigen Teil Belgiens. Paderborn wird durch den Puppenspieler Robert Husemann vertreten. Hauptspielort ist auch 2025 wieder das Ausweichquartier der Kulturwerkstatt. Daneben gibt es Aufführungen in der Paderhalle und in der Wewelsburg. Alle Detail-Informationen finden sich im Internet unter www.paderborn.de/puppenspielwochen.

Der Kreis Paderborn beteiligt sich mit zwei Aktionswochen vom 17. bis 29.3. an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Das Motto 2025 lautet »Menschenwürde schützen«. Zu diesem Thema haben das DemokratieBüro »Vielfalt lieben« und die ADA – Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit im Caritasverband Paderborn e.V. ein umfangreiches Programm erstellt. Es gibt Lesungen, Konzerte, Talks, Workshops und Ausstellungen. Das ganze Programm findet ihr unter: www.vielfalt-lieben.de

Schnappt euch das neue HEFT und startet in einen bunten Kulturfrühling.