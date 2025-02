Das Cello von A bis Z

Im Zentrum der Entdeckungsreise durch die Welt des Cellos steht natürlich der „Bach des Tages“: Die vier Cellisten des „2Cities Celloquartett“ spielen eine spontane Auswahl aus den Solosuiten von Johann Sebastian Bach. Das ist und bleibt das Zentrum ihres Repertoires. Ansonsten geht es von den frühen Kindesjahren des Cellos bei William Byrd im 16. Jahrhundert bis in unsere Zeit. Eine der Violoncello-Duo-Sonaten von Boccherinis fehlt ebensowenig wie das berühmte Duo von Jacques Offenbach. Besondere Stationen sind spektakuläre Arrangements für vier Violoncelli von Wagners „Lohengrin“ und John Williams‘ „Luke and Leia Theme“ aus „Star Wars“.

Das Konzert am 2.3. im Audienzsaal beginnt um 18 Uhr (17.30 Uhr: Einführung mit Lars Wolfram)

Eintrittspreise zwischen 20 und 8 Euro. Eintritt mit dem AStA Kulturticket Paderborn frei an der Tageskasse.

(Foto: David Ausserhofer)