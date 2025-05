Das Mai-HEFT ist da!

Der Monat startet direkt mit einem Highlight für die ganze Familie: im Schloss- und Auenpark beginnt am 1. Mai der SchlossSommer mit einem bunten Programm für Groß und Klein. Weitere Informationen zum Programm dieser Saison findet ihr unter www.schlosspark-paderborn.de und in den Sonderseiten zum SchlossSommer, die ihr im neuen HEFT findet. Im Museum in der Kaiserpfalz hebt sich am 16. Mai der Vorhang für die große Sonderausstellung »Westfalen 775«. Die Besucher:innen können Kunst und Kultur Westfalens auf einem Wanderweg durch die westfälische Geschichte erfahren. Auf dem Titel seht ihr überigens Simon Oslender, den ihr am 24. Mai im HNF erleben könnt – gemeinsam mit der WDR Big Band. Das wir ein großartiges Konzert. Genießt einen sonnigen Mai mit vielen kulturellen Highlights.