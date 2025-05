60 Jahre Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge

Unter dem Motto „Entdecke die Vielfalt. Dein Naturpark“ begrüßt das neu gestaltete Areal rund um das Denkmal und das Hermanneum die Gäste am ersten Maiwochenende ab jeweils 11 Uhr mit einem vielfältigen Programm. Ein Regionalmarkt und vielerlei Infostände laden zum Stöbern und Verweilen ein. Hier geht es um Praktisches, Schönes und nahe Ausflugsziele. An den Ständen von Forstwirtschaft, Lebenshilfe, Verbraucherzentrale, des NABU und der Biologischen Station Paderborn/Senne kann Ungewohntes ausprobiert und erfahren werden. Zusätzlich überrascht der neue KlimaWandelBus mit Rätseln und Infos zum Klimawandel. Das kostenlose Familienprogramm reicht von Kunstaktionen, Fotokurs und Holzwerkstatt zur Rallye um den Hermann bis zum Erkunden des Umweltbildungsmobils vom Naturpark Diemelsee.

Für das gemeinsame Fest haben sich Naturpark und Rolfscher Hof aber noch viel mehr einfallen lassen. Was wäre ein Naturparkfest ohne die Möglichkeit, direkt in Wald und Flur auf Spurensuche zu gehen? Kurzweilige Wanderungen mit den Natur- und Landschaftsführern leiten z.B. samstags vom Festgelände zum Rolfschen Hof, der mit Aktionen rund um die Natur vor Ort und einem Hof-Cafe aufwartet. Sonntag morgens gibt es Gelegenheit, vom Rolfschen Hof aus mit Eseln an der Leine zum Hermann hochzuwandern (Rück-Shuttles sind jeweils eingerichtet). Dort findet ab 12 Uhr eine kleine offizielle Feierstunde statt, in dessen Rahmen die Gewinner aus der Tombola ermittelt werden.

Tipp für den ÖPNV: Die Touristik-Linie 792 verkehrt am Festwochenende auf der gesamten Strecke zwischen Detmold-Bahnhof und Bad Pyrmont kostenlos.

Weitere Informationen unter www.naturpark-teutoburgerwald.de und www.rolfscher-hof.de

(Foto: Freepik CC-BY-SA)