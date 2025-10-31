Das November-HEFT ist da!

Auf dem Titel des November-HEFTes seht ihr Joana Amendoeira, die ihr am 22. November beim 37. Fado-Abend im Berufskolleg Schloß Neuhaus erleben könnt. Weitere musikalische Höhepunkte sind sicherlich der Auftritt des Gitarristen Sönke Meinen im Deelenhaus (13.11.) und das Konzert des Ensembles Unspoken Consort am 23.11. im Audienzsaal Schloß Neuhaus. Für die ganze Familie stehen zwei Musicals auf dem Programm: Conni mit dem Cocomico Theater (15.11.) und Tarzan mit der Kolpingspielschar (30.11. und 1.12.) – beide in der Paderhalle. Ebenfalls für die gesamte Familie: der „Familientag: Nixdorf100 Winter-Games“ am 9.11. im HNF mit Spiel, Spaß und actionreiche Mitmachaktionen und „Tiere im Hotel“ ab dem 15.11. im Theater Paderborn. Viel Neues gibt es bei den Ausstellungen zu entdecken: „Walther Schwiete: Eigen ± Sinn“ ab 16.11. in der Städtischen Galerie in der Reithalle, „FEEL THE ART! Siehst du, was du fühlst? Fühlst du, was du siehst?“ ebenfalls ab 16.11. im Kunstmuseum im Marstall und „Einsteigen bitte! 125 Jahre öffentlicher Nahverkehr“ ab 21.11. im Stadtmuseum. Eine spannendes Thema hält auch das Diözesanmuseum ab dem 2.11. bereit – „Trapasso –Hinübergehen“, eine Ausstellung zur Endlichkeit des Lebens mit einem umfassenden Begleitprogramm, das in Kooperation mit dem entstehenden Hospiz- und Palliativzentrum PAULINE des Verbundes katholischer Altenhilfe Paderborn e.V. (VKA) zusammengestellt wurde. Ganz besonders möchten wir euch auch noch die Lesung mit Alice Hasters unter dem Titel „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten“ am 27.11. im Kreismuseum Wewelsburg ans Herz legen. Schnappt euch ein HEFT und entdeckt die vielen weiteren Highlights des Monats.