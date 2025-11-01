Am Mittwoch, den 5. November 2025, lädt das KAWAII Restaurant im Modehaus Klingenthal von 15 bis 18 Uhr zu einer besonderen Kultur-Matinee im Zeichen der Erinnerungskultur ein. Anlass ist der bevorstehende Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November 1938.

In Kooperation mit dem Gymnasium Theodorianum Paderborn, dem Deutschen Institut für Erinnerungskultur und dem Kulturverein TONIKA e. V. erwartet die Gäste ein eindrucksvoller Nachmittag aus Musik, Vortrag und Gedenken. Ein Teil des Chor-Ensembles der Theodorianum-Aufführung des Musikdramas „Die Kinder der toten Stadt“ wird unter der Leitung von Imke Röder und mit Pianobegleitung des Komponisten Lars Hesse ausgewählte Lieder aus dem Werk live präsentieren.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht ein Vortrag von Dr. Sarah Kass, Initiatorin des Projekts und Leiterin des Deutschen Instituts für Erinnerungskultur. Sie beleuchtet die historischen Hintergründe des Stücks und spricht über den Wert und die Verantwortung gelebter Erinnerungskultur – begleitet von filmischen Zeitzeugenberichten.

Das Musikdrama „Die Kinder der toten Stadt“ – ein „Musikdrama gegen das Vergessen“ – spielt im Ghetto Theresienstadt und verbindet künstlerische Ausdruckskraft mit historischem Bewusstsein. Das Werk wurde 2025 mit großem Erfolg am Theodorianum aufgeführt und thematisiert das Leben jüdischer Kinder im Nationalsozialismus.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Tischreservierung empfohlen: 05251/2027812

www.diekinderdertotenstadt.de