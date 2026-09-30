Das Oktober-HEFT ist da

Ganz viel Programm bietet in diesem Oktober das HNF u.a. mit einem Gastsspiel des Musik-Comedians Dr. Pop und einem Tag voller Medienliebe zum 30. Geburtstag des Computermuseum. Im Schloss- und Auenpark geht die Open-Air-Saison mit dem Tag der Regionen am 3.10. zu Ende, während in der Paderhalle der Startschuss für die neue Sinfoniekonzert-Reihe fällt. Im Stadtmuseum erzählt die Ausstellung „Die/Ihr/Wir – Zuwandern und Zusammenleben in OWL nach 1945“ von Migration und Integration durch Geschichten und Erfahrungen der Personen, die sie erlebt haben und erleben. Auf dem Titel seht ihr Bill Petry, der am 9. Oktober beim Jazzclub Paderborn im Deelenhaus zu Gast sein wird. Wir wünschen euch einen warmen und erfüllten Kulturmonat.