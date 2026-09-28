Offenes Bewegungsangebot

Bewegung, frische Luft und Gemeinschaft in einer schönen Umgebung – das bietet das offene Bewegungsangebot für ältere Menschen im neuen Mehrgenerationenpark in Paderborn. Das für alle Interessierten kostenlose einstündige Angebot startet ab Freitag, dem 2. Oktober, um 10:30 Uhr und findet dann jede Woche statt. Treffpunkt ist bei trockenem Wetter zu jeder Jahreszeit der Mehrgenerationenpark am St. Johannisstift, der sich zwischen dem Ulrich Johannsen-Haus der Stiftung St. Johannisstift und dem Maltaweg an der Pader befindet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei schlechtem Wetter wird das Angebot in die Räumlichkeiten des Ulrich Johannsen-Hauses (Raum „Gute Aussicht“) verlagert. Alle Teilnehmenden sollten in passender, dem Wetter entsprechender sportlicher Kleidung kommen.

Die Initiatoren des niedrigschwelligen Programms sind der Stadtsportverband Paderborn, der SC Grün-Weiß Paderborn und die Stiftung St. Johannisstift.