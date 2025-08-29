Das September-HEFT ist da!

Ein Höhepunkt des Monats sind sicherlich „IMAD – Internationale Musiktage am Dom“ vom 12. bis 26.9. Internationale Größen wie Voces8, das Vokalensemble VoNo aus Schweden, der WDR-Rundfunkchor sind zu Gast, die große Begegnung dreier Kathedralknabenchöre für Monteverdis Marienvesper, innovative Konzertformate wie „Data organica“ oder „Before the wind“ und viele Beiträge der Dommusik und weiterer lokaler Künstler laden ein, die Abende der Festivalwochen für die Konzerte freizuhalten. Weitere Infos unter imad-festival.de. Ein vielfältiges Programm bietet auch die Performance am 8. und 9. September im Schloss- und Auenpark. Die Künstlermesse für Straßentheater und Kultur im öffentlichen Raum wird das Publikum wieder mit poetischen, spektakulären oder witzigen Shows begeistern und endet am Dienstagabend mit einer Abschlussgala. Im HNF präsentieren die Teilnehmenden der Deutschen Gedächtnismeisterschaft am 21. September ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten im Rahmen einer beeindruckenden Show, die spannende Einblicke in die Welt der Gedächtnisleistungen gewährt. Ein tolles Angebot hält auch das Pollux bereit: Das Kinofest 2025. Am 13. und 14. September kosten alle Tickets nur 5 Euro. Alle Filme und Tickets unter www.pollux-kino.de.

