Der Dalheimer Klostermarkt

Wenn Braumeisterin Schwester Doris am Zapfhahn steht, Bruder Maximilien seine selbstgemachten Seifen präsentiert und Pater Gerhard sein Kräuterwissen teilt, dann ist im ehemaligen Kloster Dalheim wieder Zeit für Europas größten Klostermarkt. Am letzten Wochenende im August bieten Ordensbrüder und -schwestern aus fast 50 Abteien, Stiften und Klöstern ihre Waren auf dem Gelände des Klosters Dalheim an und zeigen, was in ihren Küchen, Kellern und Werkstätten an wertvollen Produkten entsteht.

Das Angebot ist ebenso vielfältig wie die vertretenen Ordensgemeinschaften aus Österreich, Tschechien, Frankreich, Polen und dem gesamten Bundesgebiet. Ganz in der Tradition der Klöster stehen ihre Erzeugnisse für achtsame Herstellung, außergewöhnliche Qualität, Reinheit und Naturnähe.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie rundet den Marktbesuch ab. Weitere Informationen unter www.dalheimer-klostermarkt.lwl.org

Eintrittspreise: Erwachsene 8 Euro, Gruppen ab 16 Personen 7 Euro pro Person, ermäßigt 4 Euro, Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre) und LWL-MuseumsCard+LVR-Museumskarte Eintritt frei

https://www.dalheimer-klostermarkt.lwl.org/de/