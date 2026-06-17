Im HNF kommen am 20. und 21.6. einige der besten Schachspielerinnen und Schachspieler des Landes zur 52. Deutschen Schnellschachmeisterschaft zusammen. Hier entscheiden Geschwindigkeit, Konzentration und strategisches Geschick in kürzester Zeit über den Ausgang eines Spiels. Besucherinnen und Besucher haben dabei Gelegenheit, ein ebenso dynamisches wie auch anspruchsvolles Spiel zu erleben und Spitzensport aus nächster Nähe zu verfolgen.

Die Meisterschaft verbindet Schachsport auf höchstem Niveau mit einer lebendigen Turnieratmosphäre – ein Erlebnis für Schachfans als auch für interessierte Gäste aller Altersgruppen.

Die Veranstaltung findet im Heinz Nixdorf MuseumsForum am Samstag von 13.00 bis 19.00 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 14.00 Uhr statt. Gegen 15.00 Uhr schließt sich die Siegerehrung an. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Ausgerichtet wird das Turnier im Auftrag des Deutschen Schachbundes vom HNF und dem Traditionsverein SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V., der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

(Foto: Sergei Magel/HNF)

Mehr Informationen unter www.hnf.de/schnellschach2026