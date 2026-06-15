Stadtjubiläum 2027

Paderborn hat viele Gründe zu feiern und wird das mit einer Vielzahl von Veranstaltungen tun. Einen Vorgeschmack auf das Jubiläumsjahr gab die Stadt jetzt im Rahmen eines Pressegesprächs – im neuen Jubiläums-Infomobil, das ab sofort im Stadtgebiet unterwegs sein wird. „Die Planungen werden immer konkreter“, sagte Bürgermeister Stefan-Oliver Strate. „Wir möchten ein ganzes Jahr lang mit sehr verschiedenen Veranstaltungen feiern, um möglichst viele Menschen zu erreichen“, so Strate. Dies sei der rote Faden im Jubiläumsjahr: „Wir wollen ein Stadtjubiläum für alle“.

Ob das große Feuerwerk mit Drohnenshow zum Jahresauftakt, gleich zwei Museumsnächte, die Premiere des Stadtmauerfestes oder das große Jubiläumskonzert auf dem Maspernplatz – für Jung und Alt hält das Jubiläumsjahr eine ganze Menge bereit. Einen ersten Vorgeschmack auf verschiedene Veranstaltungshighlights 2027 gibt jetzt ein Flyer. Neben einmaligen Events wie den „Lichtspuren“ oder den „Tagen der Stadtgeschichte“ enthält er auch bekannte Veranstaltungsformate wie „Hochstift à la carte“ oder Libori, das zum Stadtjubiläum eine besondere Ausgabe bieten wird. Ein Projekt, das den Organisatoren sehr am Herzen liegt, sei das Lichtkunst-Projekt „Lichtspuren“. Geplant sind künstlerische und multimediale Inszenierungen an Gebäuden, Gartendenkmälern und Plätzen in der Innenstadt. „Wir freuen uns über Unternehmen, die das Projekt unterstützen möchten“, so Anne-Kathrin Bittner vom Kulturamt der Stadt Paderborn, die das Projekt organisiert.

(Foto v. l.: Anne-Kathrin Bittner vom Kulturamt der Stadt Padeborn, die Sponsoren Thorsten Heggen, Pressesprecher der VerbundVolksbank OWL, und Thomas Michels, Geschäftsführer der Benteler Division Steel/Tube, Bürgermeister Stefan-Oliver Strate sowie Jens Reinhardt, Leiter des Paderborner Stadtmarketings, vor dem neuen Jubiläums-Infomobil)

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