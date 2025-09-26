Deutschlands Lieblingsbusfahrerin 2025 kommt aus Paderborn. Die PaderSprinter-Fahrerin Sabrina Hartmann wurde im Rahmen einer Gala des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in Berlin in der Königskategorie ”Alltagsheld/in” geehrt. Anfang des Jahres hatte der Verband zum dritten Mal Fahrgäste dazu aufgerufen, mit Geschichten ihre Lieblingsbusfahrerinnen und Lieblingsbusfahrer für den deutschlandweiten Titel zu nominieren. Über 2.000 Einsendungen gingen ein und so hatte die Fachjury eine große Auswahl an rührenden, witzigen, überraschenden und wunderbaren Beispielen für Menschen, die ihren Beruf mit Herz, Verstand und Leidenschaft ausfüllen. Daraus erstellten die Fachleute eine Liste mit den Top 30 für die Finalentscheidung und darauf setzten sie auch den Namen der Paderbornerin! Die Namen der Erstplatzierten wurden allerdings erst jetzt mitgeteilt.

Die Freude darüber, in der Königskategorie ”Alltagsheld/in” die Auszeichnung zu bekommen, teilt Sabrina mit dem ganzen PaderSprinter-Team: ”Meinen Beruf mache ich wirklich gerne, liebe den Kontakt mit den Fahrgästen, genieße das Busfahren und trage gerne dazu bei, dass alle gut miteinander unterwegs sein können und sich wohl fühlen. Ich hatte das große Glück, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, etwas über mich zu schreiben und einzureichen und dass das dann die Jury so sehr überzeugt hat. Aber natürlich weiß ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen diese Wertschätzung ebenso verdienen und deshalb freue ich mich, mit dem ganzen Team zu feiern.”

(Pressefoto: Besim Mazhiqi)

Mehr zum Thema unter www.padersprinter.de und www.lieblingsbusfahrerin.de.