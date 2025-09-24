Meisterwerk und Improvisation

Die Brüder Lionel und Demian Martin, Violoncello und Klavier, spielen nicht nur herausragend gut klassische Werke von Beethoven, Schnittke und Rachmaninow, sondern auch Improvisationen auf Zuruf des Publikums. Für Improvisationen zu zweit braucht es beinah blindes Verständnis.

Das Konzert am 28.9. im Audienzsaal im Residenzmuseum Schloß Neuhaus beginnt um 18 Uhr.

17.30 Uhr: Einführung im Audienzsaal mit Lars Wolfram

Gefördert vom Kultursekretariat NRW.

Eintrittspreise zwischen 20,- und 8,- Euro. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.