Digitale Souveränität ist machbar!

Ist digitale Souveränität machbar? Die klare Antwort lautet: Ja. Doch bei Cloud-Diensten, digitaler Infrastruktur und zentralen Kommunikationsplattformen besteht nach wie vor eine starke Abhängigkeit von großen US-Konzernen. Wie kann unter diesen Bedingungen digitale Selbstbestimmung gelingen?

Am 22. April greift Markus Beckedahl, politischer Publizist und Mitgründer des Zentrums für Digitalrechte und Demokratie, das Thema auf und spricht über Chancen, Herausforderungen und konkrete Wege zu mehr digitaler Souveränität. Dabei beleuchtet er die Bedeutung für Verantwortung, Transparenz und demokratische Gestaltung im digitalen Raum.

Der Vortrag ist Teil der Reihe Medienliebe.live, eine Kooperation des Heinz Nixdorf MuseumsForums mit dem Bildungsbüro Kreis Paderborn.

Die Veranstaltung am 22.4. im HNF beginnt um 19 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist unter www.hnf.de/souveraenitaet erforderlich.