In seinem Buch „Im Rahmen meiner Möglichkeitenhängt ein Bild von dir“ sammelt Claudio Ghin (Foto: Markus Rick) Erzählungen, Liebesbriefe und Literary Shorts über die Zeit, wenn das Studium endet und das Leben danach beginnt. Die wilden Dreißiger, sozusagen. Voll mit den Dingen, die uns nachts um zwei noch wach halten. Angst, die am Fußende steht. Versuche, aus tausenden Eindrücken einen roten Faden zu binden, der uns zeigt, wo es lang geht. Und Menschen, die uns alles bedeuten, obwohl wir nicht verstehen, warum.

„Claudio Ghin ist ein Jäger und Sammler unseres Sehnens und unserer Süchte. Alles und dann doch wieder nichts, Traum und Taumel, ein bisschen Liebe und noch mehr Kummer: Diese Geschichten tun so weh und so gut. Und nach dem letzten Satz bleibt der echte Trost, dass wir diese Texte wieder und wieder lesen dürfen, dass sie uns für ein paar Augenblicke mit nach Hause nehmen.“ (Martin Becker)

Claudio Ghin hat in Paderborn studiert, war ein paar Jahre lang Poetry Slammer, Autor auf Neon.de und arbeitet seit inzwischen 12 Jahren als Werbetexter. Er lebt in Mönchengladbach.

Die Lesung am 25.4. im Sputnik beginnt um 19.30 Uhr.

Eintritt: 5,- €