Es fliegen die Holzspäne, die Bienen summen und der Backofen glüht: Am Sonntag, 19. April, lädt der Familientag „Et labora! Handwerk im Kloster“ von 11 bis 17 Uhr zu einer besonderen Rallye über das weitläufige Gelände des ehemaligen Klosters Dalheim ein. Ob Bäckerei, Imkerei oder Weberei: Traditionelle Gewerke machen historische Handwerkskunst auf dem 7,5 ha großen Klostergelände für die ganze Familie erlebbar. Während die Besucherinnen und Besucher den Handwerkern bei ihrer Arbeit an den historischen Standorten über die Schulter schauen, gehen Kinder auf Entdeckertour und üben sich selbst in klösterlicher Handwerkskunst. Regelmäßige Kutschfahrten über das Klostergelände und den Ort runden das Familienerlebnis ab. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, und eine Regenvariante des Programms ist vorbereitet.

Eintrittspreise: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder/Jugendliche (bis 17 Jahre) und LWL-MuseumsCard+LVR-Museumskarte Eintritt frei. Beim Mitmach-Programm fallen Materialkosten in Höhe von 7 Euro an.

(Foto: Besim Mazhiqi)

https://www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org/de