Die norwegische Musikerin Ragnhild Hemsing ist seit ihrer Kindheit eng mit der reichen Volksmusiktradition ihrer Heimat verbunden. Im Alter von fünf Jahren begann sie, Geige zu spielen, und kurz darauf auch die traditionelle Hardangerfiedel. In ihrem Programm „Røta“ („Wurzeln“) erkundet sie gemeinsam mit Benedict Kloeckner (Violoncello) und Mario Häring (Klavier) nicht nur ihre eigenen musikalischen Wurzeln, sondern auch die der bekannten norwegischen Komponisten Edvard Grieg und Johan Halvorsen. Ragnhild Hemsing spielt im Konzert die beiden verwandten, aber doch sehr unterschiedlichen Instrumente Violine und Hardangerfiedel, die der Musik einen wahrhaft norwegischen Klang verleiht.

Gleich zu Beginn des Programms wird deutlich, wie sehr sich die beiden Komponisten direkt von der volkstümlichen Musik inspirieren ließen: Eine traditionelle Melodie wird zunächst auf der Hardangerfiedel gespielt und dann in einem Klavierstück von Grieg aufgegriffen. Im weiteren Konzertverlauf werden selbst bekannte Kompositionen dank ungewöhnlicher Klangfarben und einer authentischen Spielweise zu einem neuen Hörerlebnis.

Gefördert vom Kultursekretariat NRW

Eintrittspreise zwischen 20,- € und 9,- €. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Das Konzert am 19.4. im Audienzsaal beginnt um 18 Uhr.

www.ragnhildhemsing.com