Familienwandertag & Erlebnistag am ASP-Betriebshof

Am Sonntag, den 25. Mai 2025, veranstalten das FamilienServiceCenter und Kinder- und Jugendbüro des Jugendamtes der Stadt Paderborn gemeinsam mit dem Eggegebirgsverein den fünfzehnten Familienwandertag.

Ab 9.30 Uhr sind alle Paderborner Familien eingeladen, sich auf dem Rathausplatz einzufinden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Die Wanderung (ca. 5 km) startet um 10 Uhr mit der Begrüßung durch den Paderborner Bürgermeister und führt anschließend durch das Paderquellgebiet und die Paderauen an dem Schützenhof und den Fischteichen vorbei.

Doch in diesem Jahr führt die Wanderung nicht – wie in den Jahren zuvor – bis zum Wasserspielplatz in Schloß Neuhaus, sondern zum Erlebnistag am Zentralen Bau- und Betriebshof der Stadt. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des städtischen Eigenbetriebs öffnet dieser von 11 bis 18 Uhr seine Türen für die Öffentlichkeit und ermöglicht interessierten Besucher:innen einen Blick hinter die Kulissen. Neben dem ASP werden auch andere auf dem Betriebshof ansässige Ämter und Betriebe sich am Aktionstag beteiligen. Im Vordergrund sollen Spiel und Spaß für Jung und Alt stehen. Sportparcours, Hüpfburgen, Mal- und Bastelaktionen sind nur einige der Attraktionen, die auf die Besucher:innen warten. Im Zuge der Veranstaltung wird es möglich sein, Einblicke in die Werkstatt zu erhalten, im Rahmen von Führungen den neuen Abfalllehrpfad kennenzulernen oder sich über die Karrieremöglichkeiten in den technischen Berufen der Stadt zu informieren.

Zudem wird es Abfallvermeidungsaktionen geben. So findet an dem Tag eine vom DRK Second-Hand-Kaufhaus „Lieblingsstücke“ organisierte Kleidertauschparty statt, bei der es möglich sein wird, eigene alte gebrauchte Kleidung gegen neue gebrauchte Kleidung zu tauschen. Außerdem wird das Freiwerk zusammen mit dem Chaos Computer Club Paderborn einen Reparaturtreff veranstalten.

Mit Livemusik von den GOODBEATS, Kehrmaschinenrundfahrten, einem Minibagger und einem Abfallsammelfahrzeug zum selber Bedienen erwarten die Besucher:innen weitere Highlights. Speis und Trank zu familienfreundlichen Preisen werden den Tag abrunden.

Weitere Informationen zum Erlebnistag am ASP Recyclinghof sind unter folgendem Link zu finden: www.asp-paderborn.de/erlebnistag