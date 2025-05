Mit meditativen Texten und Achtsamkeitsübungen entdecken Sie neue, Herz und Seele berührende Perspektiven auf bekannte Orte in Paderborn. Die Stadtführung „Innehalten“ ist eine meditativ-inspirierende Führung, die Sie zu einer kleinen Auszeit mitten im Trubel der Stadt einlädt.

Die Führung am 24.5. startet um 14 Uhr an der Tourist Information am Königsplatz.

Dauer: 90 bis 120 Minuten

Die Tickets kosten neun Euro pro Person (Kinder unter 14 Jahren kostenfrei).