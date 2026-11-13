Fluss-Radreise an der Lahn und Dill

Flussradwege haben einen besonderen Reiz: sie sind weitgehend steigungsfrei, daher nicht anstrengend. Immer neue Ausblicke auf Wasser und Natur lassen den Alltag schnell vergessen. Und fast alle größeren Städte sind an Flüssen entstanden, so dass die Kultur auch nicht zu kurz kommt.

Claus Schirmer vom ADFC Paderborn hat schon viele der Flussradwege mit dem Fahrrad erkundet und hält den Lahn-Radweg für einen der schönsten Flussradwege in Deutschland. Neben einer Übersicht über die Flussradwege in Deutschland berichtet er von einer interessanten Reise an Lahn und Dill. Und Sie werden wunderschöne Orte kennenlernen, von denen Sie vielleicht noch nie gehört haben.

Die Veranstaltung am 19.11. in der Kulturwerkstatt beginnt um 19.30 Uhr.

(Foto: Dominik Ketz)