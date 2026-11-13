Eine markante Stimme, eine Gitarre und jede Menge Geschichten aus dem Leben: Am 18. November um 15 Uhr ist Dimi on the Rocks im Rahmen der Kulturreihe im KAWAII zu Gast – an diesem Nachmittag ganz bewusst solo.

Dimi ont he Rocks verbindet Singer-Songwriter-Storytelling mit Rock ’n’ Roll, Blues und Country. In seinen Songs verarbeitet er Geschichten aus seinem bunten Leben und verbindet sie mit ehrlichem, handgemachtem Sound. Seine markante dunkle Stimme gibt besonders den bluesrockigen Stücken eine intensive und unverwechselbare Atmosphäre. Bei seinem Solo-Auftritt stehen Stimme und Gitarre im Mittelpunkt. Dabei verbindet Dimi eigene Songs mit ausgewählten Cover-Klassikern – mal rau und treibend, mal persönlich und gefühlvoll.

Der Eintritt ist frei.

https://dimiandthefiresuckers.de