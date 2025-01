Die Geschichten der Stadt Paderborn werden am Samstag, 18. Januar, um 11 Uhr, in einer öffentlichen Führung, im Stadtmuseum, Am Abdinghof 11, erzählt. Der Sammlungsspeicher mit seinen unterschiedlichen Sammlungen bietet Stoff für spannende Geschichten, die sich mit Paderborn beschäftigen. Dieses neue Führungsangebot wird durch den Altertumsverein Paderborn durchgeführt und findet einmal im Monat statt. Der nächste Termin ist der 22. Februar 2025, um 11 Uhr. Die Führung kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.