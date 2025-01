Am 19. Januar findet um 18 Uhr im Audienzsaal im Residenzmuseum Schloß Neuhaus ein Konzert in der Reihe Klangkosmos Weltmusik in NRW statt. Almir Meskovic, am Akkordeon, und Daniel Lazar, an der Geige, spielen Balkan Klezmer. Energiegeladene Live-Erlebnisse durch virtuose Improvisation und Kontakt mit dem Publikum kennzeichnen die Konzerte von Almir Meskovic aus Bosnien und Daniel Lazar aus einer Musikerfamilie (fünfte Generation) in Serbien. Beide wuchsen mit der Volksmusik des Balkans auf, in der vielfältige Kulturen miteinander verschmelzen. Erst während des Studiums an der Norwegischen Musikakademie lernten sie sich kennen. Dort entwickelten sie ihren eigenen Ausdruck, beeinflusst vom skandinavischen Folk sowie einem breiten Spektrum an Stilen von Klassik über Tango, Fado, Klezmer, Roma-Musik und vielem mehr.

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen die Konzertgäste selbst, unter dem Motto: „Pay what you want!“

www.almirdaniel.com