Diese Show ist von vorne bis hinten improvisiert. In mitreißenden Games treten Gude Leude (Foto: Laura Thomas) gegeneinander an – was auf der Bühne passiert, bestimmt ihr: Gude Leude machen daraus verrückte Szenen, Musik und große Momente. Es gibt es keinen Teleprompter, keine Regie und keine Ausreden – nur Quatsch, Chaos und die Lust am Scheitern. Wer braucht ein festes Skript, wenn man einfach drauflos improvisieren kann? Jede Szene, jeder Song, jede Pointe entsteht live vor euren Augen. Und das jeden Abend neu. Also schnappt euch alle eure Liebsten und kommt vorbei, denn diese Show sollte wirklich niemand verpassen. Es wird gefeiert, bis die Schwarte kracht, getanzt, gesungen und gelacht.

Die Veranstaltung am 26.2. im Deelenhaus beginnt um 20 Uhr.

Karten: www.localticketing.de

www.gudeleudesind.net