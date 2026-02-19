Treue Stadt-Amseln, Meisen mit Vaterkomplex und polygame Wachteln – das Liebesleben der Vögel ist variantenreich und immer wieder überraschend. Der Euronatur-Preisträger und Vogelexperte Ernst Paul Dörfler (Foto: Peter Andreas Hassiepen) geht in seinem Vortrag auf die Beziehungswelt verschiedener Vogelarten ein. So leben viele Vögel weit weniger monogam, als häufig angenommen, und der Klimawandel verstärkt diese Tendenz sogar noch: Extreme Schlechtwetterlagen beflügeln den Partnerwechsel unter Vögeln, um die genetische Vielfalt zu vergrößern.

Der Eintritt zum Vortrag am 24.2. um 19.30 Uhr im Audienzsaal ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Naturwissenschaftlicher Verein Paderborn