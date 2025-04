Heute erscheint das April-HEFT

Ein wichtiges April-Ereignis findet ihr betreits auf dem HEFT-Titel: 100 Jahre Heinz Nixdorf. Heinz Nixdorf wurde am 9. April 1925 als ältestes von fünf Kindern in Paderborn geboren. Den 100. Geburtstag nimmt das HNF zu Anlass, das gesamte Jahr 2025 unter das Motto Nixdorf100 zu stellen – mit vielen Highlights. Bereits zugänglich ist die neue Abteilung der Quantencomputer. Im Juni stehen Schulklassen 100 kostenlose Führungen zur Verfügung, am 6. Juli steigt ein großes Sommerfest, das das HNF zusammen mit seinen Nachbarn an der Fürstenallee und Zukunftsmeile plant. Wissenschafts-Talks, das Retro Computer Festival, die neue Präsentation der PC-Geschichte und vieles mehr stehen auf dem Programm. Aber auch anderwo gibt es viel zu erleben: der Schloss- und Auenpark startet mit dem Keramikmarkt in die neue Freiluftsaison, in der Paderhalle heißt es wieder Paderborn macht ernst mit lustig und im Deelenhaus kann man erstmals in den Mai tanzen – zu funkigen Grooves von DJ Jocar. Schnappt euch ein HEFT – der April wird bunt!