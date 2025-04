La Cage aux Folles (Ein Käfig voller Narren)

Georges und sein Lebenspartner Albin sind seit 20 Jahren zusammen und haben gemeinsam Georges Sohn Jean-Michel großgezogen. Georges ist der Betreiber des Travestie-Clubs „La Cage aux Folles“, in dem Albin als Dragqueen Zaza auftritt. Jean-Michel möchte nun seine Freundin Anne heiraten, dessen erzkonservativer Politikervater die Clubs schließen will! Beim geplanten Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Familien ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Der Familie der zukünftigen Schwiegertochter soll also die „normale“ Hetero-Familie vorgespielt werden.

Die Broadway-Uraufführung ist zwar bereits 40 Jahre alt, aber die Themen rund um die Sichtbarkeit und Akzeptanz queerer Menschen sind auch heute noch aktuell. Der Kreuzzug der Trump-Administration gegen Drag-Shows macht das bedrückend deutlich. Noch immer können nicht alle leben, wie sie sind und sein möchten.

Aufgeführt vom Ensemble und Symphonischen Orchester des Landestheaters Detmold. Nach dem Buch von Harvey Fierstein, mit Musik und Gesangstexten von Jerry Herman.

Eintrittspreise zwischen 38 und 11 Euro. Eintritt frei an der Tageskasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Die Auffügrung am 4.4. in der Paderhalle beginnt um 19 Uhr.

Foto: Marc Lontzek