Internationaler Museumstag im Diözesanmuseum

Das Diözesanmuseum feiert den Internationalen Museumstag am 17. Mai mit freiem Eintritt und buntem Programm. Besucht werden können die Sammlungspräsentation „Die Hände zum Himmel“, die Ausstellung „Influenced by Kunigunde“ und die Schatzkammer.
Führungen
11:00 – 11:45 Uhr Kurzführung durch die Sammlungspräsentation Die Hände zum Himmel
12:00 – 12:45 Uhr Kurzführung durch die Ausstellung „Influenced by Kunigunde“ mit Miriam Liebich
13:00 – 13:45 Uhr Interreligiöse Kurzführung „Verflechtungen“
14:00 – 15:00 Uhr „Goldene Schätze“ – Kurzführung durch die Schatzkammer mit anschließendem Bastelanteil „Goldfolie prägen“
15:00 – 15:45 Uhr Kurzführung „Sisterhood – Maria und ihre Schwestern“
16:00 – 16:45 Uhr Kurzführung „Sisterhood – Maria und ihre Schwestern“
Kreatives
11:00 – 13:00 Uhr Buntes Gestalten für jedes Alter in der Ausstellung „Influenced by Kunigunde“ mit Meri Berg
12:00 – 17:00 Uhr Kreativwerkstatt für Kinder
Poetry & Musik
14:00 – 16:30 Uhr Kunigundgebung – Poesie Hafen meets Kunigunde
Open Poetry Slam und deutsch-französischer Indi-Folk mit Mali Soleil