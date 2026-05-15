Internationaler Museumstag im Diözesanmuseum

Das Diözesanmuseum feiert den Internationalen Museumstag am 17. Mai mit freiem Eintritt und buntem Programm. Besucht werden können die Sammlungspräsentation „Die Hände zum Himmel“, die Ausstellung „Influenced by Kunigunde“ und die Schatzkammer.

Führungen

11:00 – 11:45 Uhr Kurzführung durch die Sammlungspräsentation Die Hände zum Himmel

12:00 – 12:45 Uhr Kurzführung durch die Ausstellung „Influenced by Kunigunde“ mit Miriam Liebich

13:00 – 13:45 Uhr Interreligiöse Kurzführung „Verflechtungen“

14:00 – 15:00 Uhr „Goldene Schätze“ – Kurzführung durch die Schatzkammer mit anschließendem Bastelanteil „Goldfolie prägen“

15:00 – 15:45 Uhr Kurzführung „Sisterhood – Maria und ihre Schwestern“

16:00 – 16:45 Uhr Kurzführung „Sisterhood – Maria und ihre Schwestern“

Kreatives

11:00 – 13:00 Uhr Buntes Gestalten für jedes Alter in der Ausstellung „Influenced by Kunigunde“ mit Meri Berg

12:00 – 17:00 Uhr Kreativwerkstatt für Kinder

Poetry & Musik

14:00 – 16:30 Uhr Kunigundgebung – Poesie Hafen meets Kunigunde

Open Poetry Slam und deutsch-französischer Indi-Folk mit Mali Soleil

dioezesanmuseum-paderborn.de