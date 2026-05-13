Internationaler Museumstag im HNF

Die neue Sonderausstellung „Der Uhr auf der Spur“ richtet sich an Kinder von drei bis zwölf Jahren und lädt dazu ein, die Zeit wahrzunehmen, sich Zeit zu nehmen und Zeit zu verstehen. Interaktiv und spielerisch begeben sie sich auf eine spannende Zeitreise und gehen dem Geheimnis der Zeit auf die Spur. Anlässlich des Internationalen Museumstags am 17. Mai erwartet die Besucherinnen und Besucher ab 11 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, um ihnen die Welt der Zeit näher zu bringen. Im Workshop „Escape HNF – Du wirst es (nicht) schaffen“ stellen Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren ihren Spürsinn und Teamgeist unter Beweis. In der über 6.000 Quadratmeter großen Dauerausstellung gilt es, Rätsel zu lösen und den richtigen Weg herauszufinden. Für Jugendliche und Erwachsene bieten die Themenführungen „KI – Künstlich und intelligent?!“ (ab 13 Jahren) sowie „Quantencomputer“ (ab 16 Jahren) spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Informationstechnologie.

Die Teilnahme an Workshop und Führungen ist nach vorheriger Anmeldung kostenfrei. Am internationalen Museumstag ist der gesamte Eintritt ins HNF frei.

Mehr Informationen und Anmeldungen unter www.hnf.de/museumstag2026