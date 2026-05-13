Der deutsche Soulsänger und Gitarrist Torsten Goods lässt mit „Soul Deep“ Töne in unsere Ohren fließen. Es ist sein inzwischen achtes Album und dabei weit mehr als nur eine Fortsetzung seines Erfolgsalbums „Soul Searching“. Die zwölf Stücke, entweder selbstgeschrieben oder zusammen mit seinem britischen Soul Brother Bluey Maunick von Incognito, präsentieren den 44-Jährigen als gereiften Künstler, beeinflusst von Soul, aber auch Jazz, Blues und den sommergefühligen Westcoast/AOR-Sounds der späten 70er in Kalifornien. So virtuos diese Musik auch sein mag, so sehr berühren die Klänge der Stimme(n) und Instrumente die Seele der Zuhörenden. Sie sind Balsam und Bereicherung für jeden, tiefgreifend und intensiv, eben „Soul Deep“. Zudem ist Torsten Goods an vielen anderen Projekten beteiligt, ist fester Bestandteil der Band von Sarah Connor, spielt Konzerte mit Till Brönner oder Nils Landgren und verantwortet die künstlerische Leitung des Festivals „Jazz & Klassik am Fluss“ in Erlangen.

Das Konzert am 16.5. im Deelenhaus beginnt um 19.30 Uhr.

Karten: https://jazzclub-paderborn.ticket.io/